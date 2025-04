Maioria de parques de estacionamento e semáforos de Lisboa a funcionar

Num ponto de situação atualizado às 11:00, a EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa refere que apenas oito dos 570 cruzamentos da cidade "estão com intervenções em curso".

Dos 37 parques de estacionamento sob a sua gestão, persistem "constrangimentos operacionais" nos de Alcântara, Alto dos Moinhos, Ameixoeira, Avenida Lusíada, Campo das Cebolas, Casal Vistoso, Colégio Militar e Universidade.

A empresa acrescenta que "a rede de bicicletas partilhadas GIRA está a funcionar", mas 19 das 192 estações ainda não recuperaram as comunicações.

No que diz respeito à acessibilidade pedonal, o funicular e todos os elevadores estão operacionais, com exceção do de Entrecampos, "que ainda tem uma intervenção em curso".

A aplicação ePark e os parquímetros estão a funcionar normalmente, bem como os postos de carregamento elétrico e os controlos de acesso aos bairros históricos.

A EMEL garante que está "a desenvolver todos os esforços para restabelecer, com a maior celeridade, o normal funcionamento" de todos os seus serviços.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou Portugal e Espanha na segunda-feira, a partir das 11:30 de Lisboa, continuando sem uma explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.