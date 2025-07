Maioria dos 2.500 acidentes de lazer atendidos no SNS em 2024 ocorreram em praias

De acordo com o sistema EVITA - Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes, foram registados 2.547 acidentes em praias (69,5%), piscinas (12,3%), rios (5%), lagos, ribeiras, albufeiras (3,2%) e barragens (1,3%) que levaram as vítimas aos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde.

Cerca de 37% dos acidentes ocorreram em crianças e jovens até aos 19 anos, a maioria rapazes (61,5%).

Apenas 10% destas situações foram observadas em pessoas com 65 e mais anos, refere o INSA numa nota publicada no `site`.

O INSA destaca que as quedas representam 45,7% dos acidentes de lazer.

O instituto sublinha também a proporção de acidentes envolvendo "o contacto com objeto, pessoa e, ou, animal (33,0%), e como lesão o corte e ou perfuração (11,4%), queimadura (2,1%) e afogamento (0,3%)".

Segundo os dados do EVITA, o dia da semana com maior frequência de acidentes de lazer foi o domingo (19,1%), e no período da tarde, entre as 15:00 (12,1%) e as 18:00 horas (10,7%).

O INSA refere que os acidentes de lazer, apesar de serem acontecimentos para os quais concorrem diferentes fatores, biológicos, sociais, ambientais e comportamentais, importa reconhecê-los para os prevenir e alerta para "os perigos inerentes aos diversos locais comuns do dia-a-dia".

"Os acidentes domésticos e de lazer constituem uma problemática de saúde pública de interesse para a população no geral, considerando sua magnitude, causa de sofrimento às vítimas e motivo de procura de serviços de saúde, nomeadamente o serviço de urgência", realça.

Com o início da época balnear, a preferência por locais ao ar livre, no contexto de atividades de lazer, em ambientes aquáticos, como praias, piscinas, barragens ou rios, benéficos à saúde e bem-estar, pode estar associada à ocorrência de acidentes nesses locais, alerta.

Em Portugal, a notificação dos acidentes domésticos e de lazer é realizada através do sistema de vigilância EVITA, criado em 2000 sob a coordenação do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

O EVITA, que conta com a colaboração da entidade Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, bem como dos serviços de urgências das Unidades Locais de Saúde de todo o país, é um sistema de recolha e análise de dados sobre os acidentes domésticos e de lazer que implicaram recurso às urgências das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).