Maioria dos manifestantes no Porto vota manter protesto apesar de apelo da PSP

Minutos depois de terem sido abordados por um agente da PSP do Porto de que tinham de retirar as tendas da praça e abandonar o local, os mais de 200 manifestantes fizeram um círculo no centro da praça, votaram e, a grande maioria, decidiu manter o protesto.

A porta-voz do movimento pela habitação, Catarina dos Santos, apelou aos manifestantes que não resistam e não usem da violência.