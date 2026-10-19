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Maioria dos manifestantes no Porto vota manter protesto apesar de apelo da PSP
A maioria dos manifestantes que, desde há uma semana ocupa a Praça D. João I, no Porto, decidiu hoje permanecer no local, apesar da advertência da PSP de que estavam, desde as 00:30, a incorrer num crime de desobediência.
Minutos depois de terem sido abordados por um agente da PSP do Porto de que tinham de retirar as tendas da praça e abandonar o local, os mais de 200 manifestantes fizeram um círculo no centro da praça, votaram e, a grande maioria, decidiu manter o protesto.
A porta-voz do movimento pela habitação, Catarina dos Santos, apelou aos manifestantes que não resistam e não usem da violência.
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