Mais 15 mil pessoas vão ter bombas de insulina de última geração

As bombas de insulina de última geração vão chegar a mais 15 mil pessoas com diabetes até 2026. Estes pequenos equipamentos induzem as doses de forma automática e permitem um melhor controlo da doença. A associação de diabéticos pede acesso maias rápido e simplificado através das farmácias.