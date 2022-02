Mais 34.023 casos de covid-19 e 52 mortos em Portugal

Segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde desta quarta-feira, há também a registar mais 6.710 casos ativos, 27.261 recuperados e menos 9.152 contactos em vigilância.



Com 11.888 casos de infeção, a região Norte foi a que reportou mais infeções diárias desde terça-feira. Lisboa e Vale do Tejo somou mais 9.918 casos, a região Centro mais 6.821, no Algarve mais 1.951 e no Alentejo mais 1.713.



Também nos Açores há mais 1.142 casos e na Madeira mais 590.







Esta quarta-feira regista-se um total de 2.435 doentes covid internados em enfermaria, sendo mais 16 do que na véspera. Já em unidades de cuidados intensivos estão agora 163, ou seja, menos oito desde terça-feira.





Quanto à atualização da matriz de risco, índice de transmissibilidade do vírus, ou R(t), desceu para 0,92 a nível nacional e no continente. Também a incidência desceu para 6562,1 a nível nacional e 6610,1 casos de infeção por cada 100 mil habitantes em território continental.