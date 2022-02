Mais 50.888 casos de covid-19 e 63 mortos em Portugal

Há mais 50.888 casos de covid-19 e 63 óbitos. De acordo com o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, registaram-se mais 6.215 casos ativos, 6.130 novos contactos em vigilância e 44.610 recuperados, nas últimas 24 horas.







A região Norte voltou a reportar a maioria das novas infeções: 19.872 novos casos em 24 horas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 14.243 novos casos, a região Centro com 10.625, o Alentejo com 1.887 e o Algarve com mais 1.738.



Também se registaram mais 1.542 infeções nos Açores e 981 na Madeira.





Contrariamente aos dados de segunda-feira, houve um decréscimo do número de doentes covid internados. Esta terça-feira estão em enfermaria 2.437 doentes, menos 32 do que ontem, e 155 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco do que a atualização anterior.



Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou um total de 2.690.690 casos de covid-19 e 19.968 óbitos devido à infeção provocada pelo coronavírus.