Mais 763 casos de Covid-19 e um óbito em Portugal, nas últimas 24 horas

Há a registar também mais 438 casos ativos desde ontem e 133 contactos em vigilância.





Lisboa e Vale do Tejo volta a reportar o maior número de casos diários: mais 300 infeções. Na região Norte há 153 novos casos, no Centro 169, no Algarve 66 e no Alentejo 66.





Contrariamente ao dia de ontem, os internamentos voltaram a subir. Estão internados 335 doente com covid-19 (mais 17 do que no sábado). Contudo, nos Cuidados Intensivos já diminuiu para 59 doentes (menos cinco do que ontem).





Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou um total de 1.090.651 casos de Covid-19 e 18.157 mortos.