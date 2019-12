Mais 800 novas camas em cuidados continuados e novas respostas em saúde mental

Na proposta de Orçamento do Estado para 2020 entregue na segunda-feira à noite na Assembleia da República, o Executivo destaca a criação de 800 camas de internamento nos cuidados continuados, com um custo de cerca de 40 milhões de euros.

Propõe ainda a contratação de "200 novas respostas de saúde mental", com encargos que ascendem a 1,3 milhões de euros.

Haverá também uma transferência de respostas de internamento de psiquiatria e saúde mental de agudos de hospitais psiquiátricos para hospitais gerais, a par com um milhão de euros para requalificação da unidade de psiquiatria forense do Hospital Sobral Cid (Coimbra).

O Governo prevê implementar as primeiras 10 unidades de dia e de promoção de autonomia e criar 10 novas equipas de suporte em cuidados paliativos, com investimentos de 1,1 e dois milhões de euros, respetivamente.

No âmbito dos cuidados de saúde primários, a proposta de Orçamento propõe a abertura de 30 novas unidades de saúde familiares (USF), com um custo de cerca de 10 milhões de euros/ano. Serão ainda assumidos os encargos referentes a incentivos às USF referentes ao ano de 2019, com um custo estimado de quatro milhões.

O alargamento da oferta de saúde oral nos centros de saúde está também contemplando, com uma verba de 1,8 milhões de euros.

Ainda nos cuidados de saúde primários é previsto um reforço de psicólogos e de nutricionistas.

Ao nível hospitalar, o Governo pretende incrementar a hospitalização domiciliária, com um investimento em 2020 estimado em 1,2 milhões de euros.