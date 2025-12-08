Mais ambulâncias no INEM e camas nos hospitais para enfrentar pico da gripe

Telejornal | 8 de dezembro de 2025

O INEM, nesta região, também está a aumentar a capacidade de resposta com o aumento de ambulâncias disponíveis e aumento do horário dos centros de atendimento clínico.



"Posso assegurar que as nossas instituições estão preparadas e articuladas, desde os hospitais e centros de saúde ao INEM, à Direção-Geral da Saúde e ao Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, para dar a melhor resposta possível aos portugueses, desde a prevenção até ao tratamento", disse Ana Paula Martins.



A ministra da Saúde lembra ainda que o "impacto [da atividade gripal] será mais intenso nas próximas semanas", alertando que, tendo a época gripal começado um mês antes do habitual, poderá haver o aumento do risco em grupos mais sensíveis como são os idosos e os doentes crónicos.







Pediu assim que as pessoas usem também máscara em espaços fechados e que se protejam do frio.



A ministra da Saúde anunciou esta segunda-feira uma série de medidas para fazer face ao pico de gripe no Serviço Nacional de Saúde. Ana Paula Martins apontou a Direção Executiva como responsável pela coordenação entre as várias unidades de saúde.