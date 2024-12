Mais de 100 bombeiros combatem um incêndio numa fábrica de Souselas

(em atualização)







O incêndio que deflagrou pelas 21h30 na empresa Globovac, na zona de Souselas, continuava ativo por volta da meia noite desta terça-feira.



As chamas irrompem do interior do edifico e estão a ser combatidas por mais de 100 operacionais, apoiados por cerca de 30 viaturas. O reforço de meios tem aumentado na última hora, com vista a controlar o fogo e evitar que afete outros armazéns em volta.



Há habitações perto, mas não estão, para já, em risco.