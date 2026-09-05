Mais de 100 operacionais combatem chamas em zona de mato e pinhal em Estremoz

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta foi dado pelas 19:40.

A Lusa consultou a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet que indicava, cerca das 20:55, que o incêndio era combatido por 115 operacionais, auxiliados por 33 viaturas.