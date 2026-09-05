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Mais de 100 operacionais combatem chamas em zona de mato e pinhal em Estremoz
Mais de 100 operacionais estão a combater um incêndio numa zona de pinheiros e mato na Serra d`Ossa, em Estremoz, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta foi dado pelas 19:40.
A Lusa consultou a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet que indicava, cerca das 20:55, que o incêndio era combatido por 115 operacionais, auxiliados por 33 viaturas.
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