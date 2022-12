Mais de 100 pessoas manifestaram-se para exigir a extinção do SEF

O protesto em Lisboa, organizado por várias associações de apoio aos imigrantes em Portugal, teve por objetivo denunciar as injustiças que têm vivido no nosso país.



Com cartazes a dizer "Basta de Violência no SEF", os manifestantes destacaram aquilo a que chamam de "calvário burocrático", nomeadamente para a emissão de documentos.