Mais de 1.000 mulheres manifestam-se em Lisboa para defender conquistas de Abril

Mais de 1.000 pessoas concentraram-se hoje na Praça do Rossio, em Lisboa, numa manifestação nacional de mulheres organizada pelo Movimento Democrático de Mulheres (MDM) pela igualdade de direitos e para defender as conquistas de Abril de 1974.

"Somos muitas, muitas mil, mulheres unidas a defender Abril!", gritaram as mulheres presentes na manifestação.

De várias zonas do país, as pessoas que participam nesta iniciativa do MDM, sobretudo mulheres de todas as idades, desfilaram da Praça do Rossio em direção ao Largo do Carmo.

Erguendo cravos vermelhos, símbolo da Revolução do 25 de Abril de 1974, as mulheres juntaram-se: "Pela igualdade a que temos direito, não voltaremos atrás!"