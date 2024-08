Mais de 11 mil vítimas de violência doméstica no primeiro semestre do ano, revela APAV

DR

Está a verificar-se um aumento nos pedidos de ajuda apresentados por vítimas de violência doméstica em Portugal. No balanço dos primeiros seis meses do ano, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) registou uma subida, em comparação com o ano passado. Ouvida pela Antena 1, Carla Ferreira, da APAV, revela que nesta altura existem cerca de 11 mil pessoas identificadas, a sofrer na pele, este tipo de crimes.