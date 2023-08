Mais de 1.100 operacionais combatem as chamas em Castelo Branco e Proença-a-Nova

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os operacionais no terreno são apoiados por 366 meios terrestres e 12 meios aéreos.





O fogo deflagrou na sexta-feira pelas 15h00 na localidade do Carrascal, em Castelo Branco, estando também a progredir no concelho vizinho de Proença-a-Nova.







O incêndio em Castelo Branco já chegou a Proença-a-Nova e começa a aproximar-se de habitações. O aumento da temperatura está a complicar as operações de combate ao incêndio.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), há já seis mil hectares de área ardida.





No briefing ao início da tarde, o segundo comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, Jody Rato, assumia as dificuldades no combate às chamas, dado que o incêndio se desenvolve numa zona de difícil acesso.





As autoridades locais aguardam a chegada de equipas de reforço de Lisboa. "Está a chegar uma companhia de Lisboa composta por quatro grupos de combate e estamos a aguardar a chegada de outros seis grupos de combate", disse Jody Rato.





A Proteção Civil apela à população para que evite circular nas zonas limítrofes ao incêndio e evitar comportamentos de risco.







c/ Lusa