Mais de 125 mil acidentes e 379 mortos este ano nas estradas portuguesas

Os dados provisórios da ANSR mostram que este ano morreram menos pessoas nas estradas portuguesas em relação ao mesmo período de 2024, mas os acidentes, feridos graves e ligeiros aumentaram.

Segundo a ANSR, entre 01 de janeiro e 13 de novembro ocorreram 125.621 acidentes rodoviários, mais 3.730 do que em igual período do ano anterior (121.891), e morreram 379 pessoas, menos 41 em relação ao ano passado (420).

Os acidentes provocaram ainda este ano 2.451 feridos graves, mais 40 do que em igual período de 2024, e 39.316 feridos ligeiros, mais 686.

Este ano, o distrito onde morreram mais pessoas em acidentes rodoviários foi Lisboa (43), a seguir foi Porto (41) e em terceiro está Setúbal (31).

Por sua vez, os distritos com menos mortos são a Guarda (seis), Évora (nove) e Vila Real (11).

Lisboa (21.543), Porto (20.644) e Aveiro (9.545) foram os distritos com maior número de desastres, segundo os dados provisórios da ANSR.

Já Portalegre (1.270), Bragança (1.278) e Guarda (1.524) registaram o menor número de acidentes nas estradas.

Para assinalar o dia mundial em memória das vítimas da estrada, a Liga de Associações pela Cidadania Rodoviária, Mobilidade Segura e Sustentável Estrada Viva e a Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária GARE organizam uma cerimónia em Évora.

Segundo a Estrada Viva, as estatísticas indicam que os acidentes rodoviários continuam a ser a principal causa de mortalidade de crianças e jovens entre os cinco e os 29 anos.

"Neste Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, relembramos em especial o milhão de jovens que em todo o mundo perdem a vida na estrada. Um milhão de jovens com sonhos e talentos para cumprir, que nunca alcançarão todo o seu potencial", refere o comunicado da Estrada Viva.

De acordo com a nota, a data enquadra-se na Década Global de Ação para a Segurança Rodoviária 2021-2030, promovida pelas Nações Unidas, sendo o mote internacional da campanha "Lembrar, Apoiar, Agir".

Segundo a Estrada Viva, com esta data, que é celebrado no terceiro domingo de novembro de cada ano, pretende-se honrar a memória das vítimas da estrada e o trabalho dos serviços de emergência.