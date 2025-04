Mais de 130 ONG nacionais e internacionais juntam-se em Lisboa por um oceano limpo

Esta é a edição mais internacional de sempre da COOL -- Convenção das Organizações para um Oceano Limpo, diz a organização em comunicado, destacando o apoio e participação de parceiros internacionais como a rede RISE UP -- A Blue Call to Action e a Fauna&Flora -- Saving Nature Together.

A COOL25 pretende funcionar como uma plataforma de alinhamento estratégico para estas organizações, partilha de preocupações e construção de propostas, com o objetivo de potenciar o impacto da participação cívica na Conferência.

O evento inclui sessões de esclarecimento sobre a conferência de Nice e um `workshop` coordenado pela Fauna&Flora, um de quatro `workshops` mundiais em abril, após os quais se pretende elaborar uma carta aberta com as principais mensagens da sociedade civil, a ser entregue aos decisores políticos durante a UNOC3.

Durante a COOL25 está previsto o lançamento oficial da iniciativa "On the Road to UNOC3" para disponibilizar apoio financeiro a ONG nacionais e internacionais que garanta a sua presença e voz ativa na conferência em Nice.

Lançada em 2019, a COOL é uma iniciativa promovida pela Fundação Oceano Azul, centrada numa visão de futuro sustentável do oceano, que tem como objetivo promover a partilha de conhecimento e criação de sinergias entre as organizações da sociedade civil.