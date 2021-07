Mais de 150 mil alunos do Secundário começam hoje os exames nacionais

O repórter Afonso de Afonso registou, em duas aldeias isoladas do concelho de Vinhais, em Trás-os-Montes, a preparação de duas alunas para esta fase de exames.



Apesar das contrariedades, Raquel e Catarina esperam mostrar o que valem nas provas que começam hoje.



A época de exames nacionais do secundário arranca com a prova de Português.