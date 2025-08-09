Mais de 180 operacionais combatem fogo florestal em Trancoso

O incêndio teve início às 16:21 e, passada mais de uma hora, por volta das 17:35, ainda estava ativo, indicou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, em declarações à agência Lusa.

"Não há conhecimento" sobre se há habitações em risco e nem "conhecimento de registo" de feridos, adiantou a mesma fonte, referindo não ser possível naquele momento informar sobre o número de frentes ativas.