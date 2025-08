Mais de 1.900 operacionais e 15 meios aéreos combatiam fogos às 15h00

De acordo com informação disponível no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio numa zona de mato em Vila Real, que deflagrou no sábado pelas 23:45 e que se mantém ativo, era o que mobilizava o maior número de meios de combate, com 425 operacionais, 143 meios terrestres e seis meios aéreos.

Destaca-se ainda o incêndio em Celorico de Basto, no distrito de Braga, que deflagrou no sábado pelas 18:20 e que se mantém ainda em curso, estando a ser combatido por 289 operacionais, apoiados por 98 veículos e dois meios aéreos, segundo a ANEPC.

Os fogos em Vila Real e em Celorico de Basto estavam, pelas 15:00 de hoje, nas ocorrências consideradas significativas, de acordo com a Proteção Civil, a que se juntam outros dois incêndios rurais, um em zona de mato em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, que deflagrou no domingo às 20:13 e que continua ativo, estando a ser combatido por 53 operacionais, com 18 veículos e um meio aéreo.

O outro fogo nas ocorrências significativas é o de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que teve início há mais de uma semana -- em 26 de julho às 21:47 - e que já se encontra dominado desde domingo, mas continua a mobilizar centenas de agentes da Proteção Civil, nomeadamente 364 operacionais e 122 meios terrestres, de acordo com a informação disponibilizada pela ANEPC.

Para a Proteção Civil, as ocorrências significativas são as que, cumulativamente, têm os critérios de: estado "em curso" (em evolução sem limitação de área) ou "em conclusão" (sem perigo de propagação), duração superior a três horas e mais de 15 meios de proteção e socorro envolvidos.

No total, pelas 15:00 de hoje, a ANEPC registava 48 incêndios rurais, que estavam a ser combatidos por 1.901 operacionais, apoiados por 600 veículos e 15 meios aéreos.