Mais de 200 estradas encerradas e Coimbra com maior número - GNR

Informações enviadas à Lusa pela Guarda Nacional Republicana (GNR) indicam que estão encerradas ao trânsito 206 estradas, sete das quais autoestradas, 105 estradas nacionais (EN), 90 estradas municipais (EM), três itinerários complementares (IC) e um itinerário principal (IP).

As autoestradas cortadas são todas no distrito de Coimbra, designadamente a A14, que está interdita em cinco pontos junto às localidade de Maiorca e Feteira de Cima e no acesso à A1, a A17, ao quilómetro 54, e a A1, entre Coimbra Sul e Coimbra Norte.

Segundo a GNR, o IC 3 está cortado ao trânsito ao Km 13, junto a Penela, no distrito de Coimbra, e o IC9 está interdito junto a Alcobaça e em Tomar, entre os quilómetros 55 e 60.

O IP4 está cortado ao quilómetro 92 no distrito de Vila Real.

Os dados da GNR mostram também que Coimbra é o distrito com mais vias cortadas, com 54, seguido de Lisboa (27), Santarém (25), Vila Real (14), Portalegre (14), Leiria (12), Setúbal (13), Viseu (11), Castelo Branco (8), Évora (5), Aveiro, Faro, Guarda e Viana do Castelo (quatro em cada), Beja e Braga (3) e Bragança (1).

A GNR indica que os motivos para os cortes são inundações, desmoronamentos, risco de abatimento e deslizamento de terras, não existindo previsão para reabertura das 206 estradas.

A Guarda dá ainda conta de que estão duas ferrovias encerradas, a linha do Oeste e a linha do Douro, entre a Régua e o Pocinho.