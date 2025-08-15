Mais de 200 operacionais em combate no Parque Natural de Douro Internacional
Mais de 200 operacionais combatem hoje um incêndio agrícola na freguesia de Poiares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, que está a consumir uma área de mato, no Parque Natural do Douro Internacional (PNDI).
"Já temos meios no local, mas estamos com dificuldade de mobilização, tendo em conta a pressão das ocorrências que vêm da região centro. Não há meios aéreos disponíveis. O fogo está a dirigir-se para o concelho de Torre de Moncorvo, para a zona de Carviçais ", disse à agência Lusa o comandante da Sub-região do Douro, Miguel Fonseca.
Segundo o responsável, "as próximas horas serão de muito, mas, muito trabalho, porque o fogo arrancou com muita violência, numa zona de difícil acesso".
O alerta para a ocorrência foi às 13:17.
De acordo com Miguel Fonseca, houve preocupação no lugar de Martim Tirado, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, "mas para já não há populações ou bem em perigo".
De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno às 18:30, 220 operacionais, apoiados por 64 veículos, cinco máquinas de rasto e um meio aéreo.