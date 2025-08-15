Mais de 200 operacionais em combate no Parque Natural de Douro Internacional

"Já temos meios no local, mas estamos com dificuldade de mobilização, tendo em conta a pressão das ocorrências que vêm da região centro. Não há meios aéreos disponíveis. O fogo está a dirigir-se para o concelho de Torre de Moncorvo, para a zona de Carviçais ", disse à agência Lusa o comandante da Sub-região do Douro, Miguel Fonseca.

Segundo o responsável, "as próximas horas serão de muito, mas, muito trabalho, porque o fogo arrancou com muita violência, numa zona de difícil acesso".

O alerta para a ocorrência foi às 13:17.

De acordo com Miguel Fonseca, houve preocupação no lugar de Martim Tirado, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, "mas para já não há populações ou bem em perigo".

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno às 18:30, 220 operacionais, apoiados por 64 veículos, cinco máquinas de rasto e um meio aéreo.