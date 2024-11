Mais de 21 mil psicólogos escolhem hoje novo bastonário

Fonte da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) adiantou à Lusa que estão em condições de votar nas eleições de hoje para os órgãos nacionais e regionais para o mandato 2025-2028 um total de 21.231 profissionais da classe.

Ao cargo de bastonário concorrem Ana Conduto (Lista A), Sofia Ramalho, atual vice-presidente da direção nacional liderada por Francisco Miranda Rodrigues (Lista B), e Eduardo Carqueja (Lista C).

O sufrágio vai decorrer através de voto eletrónico, mesmo para os eleitores que optem por votar presencialmente na sede e nas cinco delegações regionais da OPP, avançou a mesma fonte.

Segundo adiantou, com a alteração da lei das ordens, o atual bastonário, Francisco Miranda Rodrigues, poderia ter-se recandidatado se tivesse antecipado as eleições nacionais para quando ocorreram as eleições para o novo Conselho de Supervisão.

"Quando se candidatou, a regra à partida era de dois mandatos e o bastonário não concorda com alterar-se das regras a meio do jogo" e, por essa razão, decidiu não antecipar as eleições nacionais, referiu fonte da OPP.

Serão hoje eleitos diretamente pelos membros da ordem, criada em 2008, a Assembleia de Representantes, o bastonário e a Direção Nacional, o Conselho Fiscal, o Conselho Jurisdicional e o Conselho de Supervisão.

Nestas eleições serão também escolhidas as direções regionais do Norte, do Centro, do Sul, dos Açores e da Madeira, assim como os Conselhos de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde, de Psicologia da Educação e de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações.