Mais de 230 centros de saúde com horário alargado e 15 abertos 24h/dia

Os dados da DE-SNS indicam ainda que 32 unidades estão abertas após as 20:00 ao fim de semana, 48 atendem após essa hora em dias úteis.

Além destas unidades, há centros de saúde com horário de atendimento pós-laboral até às 20:00 e 39 Serviços de Urgência Básica.

Quanto a horários 24h/dia, são 15 os centros de saúde sempre abertos para cuidados não emergentes ao fim de semana e oito nos dias úteis.

O reforço dos horários nos centros de saúde, previsto no Plano de Inverno por causa do previsível aumento de procura dos serviços de saúde, pretende alargar a resposta nos cuidados de saúde primários para situações não emergentes, evitando idas desnecessárias à urgência.

Na informação enviada à Lusa, a DE-SNS apela que os utentes "recorram aos níveis de cuidados recomendados, de modo particular nos momentos de maior procura como o que se vive atualmente", em resultado do aumento das infeções respiratórias e do tempo frio, que pode descompensar doença crónica.

"Esta adaptação da capacidade ao nível dos cuidados de saúde primários pretende responder a uma maior procura da população nos meses de outono/inverno e diminuir a procura dos serviços de urgência em situações não emergentes", sublinha.

A DE-SNS indica ainda que durante o fim de semana estarão em funcionamento 321 centros de saúde em vários pontos do país, recomendando o contacto prévio para o SNS24 para melhor aconselhamento.