Mais de 300 operacionais estão a combater o incêndio de Murça.

O vento empurrou o fogo para a zona de Fiolhoso e ficou com duas frentes. Não há indicação de casas em risco.

O incêndio deflagrou ao início da tarde de sexta-feira em Carva.

Alastrou para Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.
Situação diferente no distrito de Castelo Branco, com o combate ao incêndio na zona de Santo André das Tojeiras a ser dado como concluído. Continuam no terreno 89 combatentes com 29 veículos de apoio em operações de vigilância e rescaldo
