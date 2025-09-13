Mais de 300 operacionais estão a combater o incêndio de Murça.

Situação diferente no distrito de Castelo Branco, com o combate ao incêndio na zona de Santo André das Tojeiras a ser dado como concluído. Continuam no terreno 89 combatentes com 29 veículos de apoio em operações de vigilância e rescaldo



O incêndio deflagrou ao início da tarde de sexta-feira em Carva.Alastrou para Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso.