Mais de 31 mil crianças vacinadas contra o Vírus Sincicial Respiratório num mês

Para a Direção-Geral da Saúde, estes dados refletem também "o compromisso das famílias e dos profissionais de saúde na prevenção da doença respiratória grave em idade pediátrica".

"A infeção por VSR constitui uma das principais causas de doença respiratória nos primeiros meses de vida, podendo originar situações clínicas graves que requerem observação em serviço de urgência ou internamento hospitalar", alerta a DGS em comunicado.

A autoridade de saúde explica que, "ao reforçar a proteção das crianças mais vulneráveis, esta estratégia contribui para reduzir o impacto da doença nas famílias/cuidadores e para diminuir a pressão sobre os serviços de saúde durante os períodos de maior circulação de vírus respiratórios".

A campanha de imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) 2026/2027 teve início a 16 de setembro de 2026 e decorre até 31 de março de 2027, abrangendo crianças nascidas entre 16 de setembro de 2026 e 31 de março de 2027, imunizadas nas maternidades dos setores público, privado e social.

Engloba também crianças nascidas entre 1 de abril e 15 de setembro de 2026, bem como crianças pré-termo ou com outros fatores de risco para doença grave associada ao VSR, imunizadas nos cuidados de saúde primários ou em contexto hospitalar.

A DGS recorda que esta é a terceira época sazonal consecutiva em que Portugal disponibiliza gratuitamente esta estratégia de proteção contra o VSR.

"A continuidade da medida reforça o investimento na prevenção da doença respiratória grave nas crianças, contribuindo para a redução dos internamentos pediátricos e para uma maior proteção da saúde infantil", salienta.