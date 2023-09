Mais de 340 bombeiros e 13 meios aéreos combatem fogo em Coimbra

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, o incêndio teve início pelas 15:19, na freguesia de Torres do Mondego, no concelho de Coimbra.

A combater as chamas encontravam-se, por volta das 17:15, 344 operacionais, apoiados por 89 viaturas e 13 meios aéreos.

Segundo a mesma fonte, o incêndio lavra em zona de mato e tem três frentes ativas.

Não há registo de habitações em perigo.