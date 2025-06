Mais de 38 mil furtos a casas em Portugal desde 2020

Desde 2000, registaram-se em média 21 furtos diários a habitações em Portugal, revela a PSP no dia da 7.ª edição do European Focus Day on Domestic Burglaries (Dia Europeu dedicado aos roubos domésticos).

A maioria dos furtos foram com arrombamento, escalamento ou uso de chaves falsas (20.234), com 9.320 casos em que os ladrões recorreram a outros métodos e 9.273 em que os furtos ocorreram em áreas anexas a residências, como garagens, anexos ou logradouros.

Quanto a furtos com violência grave ou ameaça a pessoas, a PSP registou no ano passado 295 ocorrências.

Em 2023, a PSP teve conhecimento de 293 assaltos, um valor abaixo dos registados tanto em 2020 como em 2021, o que revela "uma tendência de descida ao longo dos anos", sublinha o gabinete de imprensa da Direção Nacional da PSP.

A polícia recorda que já está a decorrer o programa Verão Seguro -- Chave Direta, que tenta prevenir e reforçar a segurança das residências, especialmente quando as pessoas se ausentam por longos períodos de tempo.

As famílias podem comunicar a sua ausência na esquadra da área de residência ou através do site https://veraoseguro.mai.gov.pt/Pages/Home.aspx, o que permite que as casas sejam objeto de especial atenção por parte da polícia.

"Em 2024, das 1.254 residências que se encontravam abrangidas por este programa, apenas duas foram alvo de furto ou roubo (tentado ou consumado)", salienta a PSP em comunicado.

Além do programa de vigilância a residências, entre 2018 e 2024 a PSP também desenvolveu mais de 1.800 ações de sensibilização junto de quase 40 mil cidadãos, nas quais são abordados temas como "Furtos e Roubos" e "Segurança na Residência".

A PSP associa-se à 7.ª edição do European Focus Day on Domestic Burglaries, uma iniciativa organizada pela Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade e que conta com a participação da Europol, da Comissão Europeia e de 23 países da União Europeia.

O objetivo da campanha é sensibilizar os cidadãos e divulgar conselhos de autoproteção contra os furtos em interior de residência.

A PSP recorda a importância de informar os agentes sobre ausências prolongadas e de garantir que as portas e janelas ficam bem trancadas.

Ter luzes de presença no exterior da habitação que sejam sensíveis ao movimento e denunciar sempre à PSP quaisquer furtos ou roubos a residências, mesmo que se trate de meras tentativas, são outras das recomendações.

As redes de solidariedade entre vizinhos também continuam a ser um dos meios mais eficazes de prevenção deste tipo de criminalidade assim como pedir a conhecidos que recolham o correio para que a caixa não fique cheia.