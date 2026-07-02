País
Mais de 400 operacionais combatem incêndio em Vouzela
O incêndio tem duas frentes ativas que ardem com grande intensidade.
Mais de 400 operacionais combatem um grande incêndio em Vouzela, no distrito de Viseu, que teve início pelas 03h04 da madrugada desta quinta-feira.
É o primeiro grande incêndio do verão.
O vento tem sido o principal obstáculo ao combate às chamas. Segundo as autoridades, as projeções a grande distância têm dificultado o trabalho dos operacionais.
O incêndio já esteve próximo de habitações. Neste momento estão mobilizados seis meios aéreos.