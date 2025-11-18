Mais de 43 mil idosos a viver sozinhos sinalizados pela GNR

Em comunicado a propósito da operação Censos Sénior 2025, que decorreu entre os dias 1 de outubro e 16 de novembro, a GNR indicou que durante a iniciativa desenvolveu diversas ações de contacto direto com estas pessoas para as alertar para a necessidade de adotarem comportamentos de segurança, minimizando o risco de se tornarem vítimas de crimes.

Depois de Guarda (5.852 idosos) e Vila Real (5.167), os distritos onde mais idosos foram sinalizados foram os de Bragança (4.191), Faro (3.414), Viseu (3.304), Beja (2.749), Évora (2.381) e Castelo Branco (2.316).

Na edição de 2025 da operação Censos Sénior, a GNR realizou um conjunto de ações em sala e porta-a-porta, abrangendo um total de 35.143 idosos.