Mais de 4.400 doadores contribuiram na última campanha `online` do Banco Alimentar

De acordo com o BA, 4.446 pessoas contribuíram com produtos básicos (azeite, óleo, leite, arroz, atum e salsichas) num valor total doado de 190.096,30 euros entre 27 de novembro e 09 de dezembro. 98.680,20 euros foram doados entre 27 de novembro e 03 de dezembro e 91.416,10 euros doados entre 04 e 09 de dezembro, indica o Banco Alimentar num anúncio publicado na imprensa.

O Banco Alimentar realizou uma campanha de recolha de alimentos em 29 de novembro, que se prolongou até dia 07 de dezembro através do `site` www.alimentestaideia.pt e da compra de vales de produtos, disponíveis nas caixas dos supermercados.

No fim de semana (29 e 30 de novembro), de acordo com informação disponível no `site` do Banco Alimentar, foram angariadas mais de 2.150 toneladas de géneros alimentares na campanha realizada em 2.000 superfícies comerciais de 21 regiões do país.

Os géneros alimentares recolhidos serão distribuídos a 2.500 Instituições de Solidariedade Social, que os entregam a cerca de 380 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.

No `site`, o Banco Alimentar recorda dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam que mais de 2,1 milhões de pessoas estão em risco de pobreza em Portugal ou exclusão social (19,7% da população).

"Se fossem considerados apenas os rendimentos do trabalho, de capital e transferências privadas, 41,8% da população em Portugal estaria em risco; destas, 21,4% são idosos que recebem uma pensão inferior a 632 euros", segundo a informação.

De acordo com os dados da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, no ano passado, os 21 Bancos Alimentares em atividade em Portugal distribuíram 27.448 toneladas de alimentos (com o valor estimado de 45 milhões de euros), num movimento médio de 109 toneladas por dia útil.

Os Bancos Alimentares prestaram assistência a 2.400 instituições e os alimentos foram entregues a perto de 380 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.

O Banco Alimentar foi criado em Portugal em 1991 com a missão de lutar contra o desperdício e distribuir apoio a quem mais precisa de se alimentar, em parceria com instituições de solidariedade e com base no trabalho voluntário.