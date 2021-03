Mais de 50 mil crianças e jovens deixaram de ter abono de família desde início da pandemia

No final do ano passado, esta prestação social tinha o número mais baixo de beneficiários da última década.Factores como a demografia ou as dificuldades de atendimento na Segurança Social podem ajudar a explicar esta queda no abono de família, a maior desde os tempos da troika.