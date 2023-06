Mais de 50 mil migrantes terão sido abandonados no Egeu desde 2020

Foto: EPA

Estas práticas ilegais chamam-se drift-backs e têm sido estudadas por uma agência britânica.



Atualmente, a escala e a gravidade da prática continuam a aumentar com relatados desde a costa continental grega e até do sul de Creta.



No Dia Mundial do Refugiado, um dos investigadores da agência revela ao jornalista Gonçalo Costa Martins os mais recentes números.