Mais de 50 mortos em acidentes com motociclos no primeiro semestre

Em comunicado, a GNR adianta que no primeiro semestre deste ano foram registados, na sua área de intervenção, 3.673 acidentes com veículos de duas rodas, 2.871 os quais com vítimas.

Deste acidentes resultaram 3.044 vitimas, dos quais 52 mortos, 342 feridos graves e 2.650 feridos ligeiros.

"A distribuição geográfica destes óbitos evidencia um impacto particularmente severo nos distritos de Santarém (oito vítimas mortais), Faro (sete), Aveiro (seis), Setúbal (seis) e Porto (cinco), que concentram a maioria dos desfechos fatais", indica a Guarda.

Segundo a GNR, o maior número de vítimas continua a ser na faixa etária até aos 29 anos.

A maior parte dos acidentes foi registado no distrito do Porto (632), seguido dos de Braga (421), Lisboa (397), Faro (388), Aveiro (365) e Setúbal (340).

"Contrariando a perceção de que o perigo reside sobretudo nas vias rápidas, 78,8% dos acidentes com vítimas acontecem dentro das localidades", refere a Guarda, sublinhando que o "tráfego intenso, os cruzamentos frequentes e a constante realização de manobras reduzem significativamente a margem de reação e amplificam o risco de colisão".

Dos 2.871 acidentes com vítimas, 2.263 ocorreram dentro das localidades e 608 fora delas.

No que diz respeito ao número de vitimas mortais, das 52 registadas no primeiro semestre deste ano 31 ocorreram dentro de localidades e 21 fora.

De acordo com os dados da Guarda, os motociclos de média e grande cilindrada lideram os registos de sinistralidade, com os veículos acima de 125cc a concentrarem 42,3% do total de acidentes e 42,5% das ocorrências com vítimas.

"A maior potência, velocidade e capacidade de aceleração destes veículos reduzem significativamente o tempo de reação perante imprevistos, traduzindo-se numa elevada taxa de severidade, em que quase oito em cada 10 sinistros resultam em danos físicos para os ocupantes", segundo a GNR.

Face aos dados, a GNR alerta para a necessidade de adoção de regras defensivas de condução e proteção da integridade física de quem circula em veículos sobre duas rodas.

"A maior presença de motociclos nas estradas nacionais durante o verão torna a convivência responsável e a atenção mútua fatores determinantes na prevenção de sinistros", refere a Guarda.

Dados recentes, disponíveis no portal oficial do Observatório de Segurança Rodoviária, gerido pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), mostram que entre 01 de janeiro e 11 de agosto de 2026 ocorreram 93.012 acidentes nas estradas (+6.120 do que em período homólogo), dos quais resultaram 302 mortos (+24), 1.756 feridos graves (+45) e 26.848 ligeiros (-525).