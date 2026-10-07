Mais de 500 quilos de cocaína apreendidos pela GNR na praia da Tocha

Mais de 500 quilos de cocaína apreendidos pela GNR na praia da Tocha

Uma operação da GNR levou à apreensão esta madrugada de mais de 500 quilos de cocaína na praia da Tocha, em Cantanhede (Coimbra), tendo sido apreendida também uma viatura, adiantou esta força policial.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
António Antunes - RTP

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Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), a operação ainda tem diligências a decorrer, com elementos da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) ainda no local.

Não há suspeitos ainda detidos, mas foi apreendido um carro na operação, adiantou a GNR, que remeteu mais esclarecimentos para mais tarde.

A notícia da apreensão foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias.

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