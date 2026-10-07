Mais de 500 quilos de cocaína apreendidos pela GNR na praia da Tocha

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), a operação ainda tem diligências a decorrer, com elementos da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) ainda no local.

Não há suspeitos ainda detidos, mas foi apreendido um carro na operação, adiantou a GNR, que remeteu mais esclarecimentos para mais tarde.

A notícia da apreensão foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias.