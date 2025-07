Oitenta operacionais e 21 veículos combatem fogo em Ponte da Barca

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, "não há habitações em risco".Um porta-voz do Comando Sub-regional do Alto Minho da ANEPC disse na madrugada de hoje que o combate às chamas tem sido dificultado pelos "difíceis acessos" à zona.A mesma fonte sublinhou, no entanto, que o incêndio, perto da localidade de Parada, na freguesia de Lindoso, está apenas "a arder em zona de mato", sem ameaçar qualquer povoação.O alerta para este fogo foi dado por volta das 21:47 de sábado.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu até às 18:00 de terça-feira o aviso amarelo devido ao tempo quente em 13 distritos de Portugal continental, terminando este alerta às 21:00 de segunda-feira em Faro.Atualmente já sob aviso amarelo, os distritos do Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu irão continuar sob alerta até ao final do dia de terça-feira.Em Braga, Porto e Viana do Castelo, o IPMA alerta para os valores elevados da temperatura máxima "em especial no interior do distrito".O IPMA prevê para os próximos dias no continente tempo quente com valores superiores à normal climatológica desta altura do ano.