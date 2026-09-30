Mais de 60 professores com registo criminal inválido afastados provisoriamente

Estes docentes serão provisoriamente afastados do exercício de funções e dispensados de comparecer no estabelecimento de ensino, enquanto a IGEC procede à análise individual de cada caso “com base na informação constante do registo criminal e em outros elementos relevantes”.

O Ministério da Educação disse esta quarta-feira ter identificado 62 docentes cujo registo criminal é incompatível com o exercício de funções com menores. Os professores sinalizados serão provisoriamente afastados de funções.“A verificação automática dos certificados de registo criminal dos docentes, introduzida no atual ano letivo no âmbito da simplificação administrativa, digitalização e interoperabilidade, permitiu identificar”, lê-se em comunicado.O ministro da Educação determinou, “com carácter de urgência, à Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC)”, acrescenta.Segundo o Ministério da Educação,, medidas de segurança ou outras interdições, e determinará o enquadramento e as consequências aplicáveis em cada caso.“Este procedimento será seguido sempre que o processo de verificação automática sinalize um registo criminal inválido”, adianta o comunicado.A verificação automática dos certificados de registo criminal veio substituir o anterior procedimento manual.Segundo o Governo, este método permite “um controlo permanentemente atualizado”, reforçando a segurança e proteção dos menores e reduzindo a carga administrativa das direções das escolas.