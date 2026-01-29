Mais de 60 vias afetadas no distrito de Santarém

Segundo a Proteção Civil, prevê-se que os caudais continuem a subir nas próximas horas, o que poderá agravar os galgamentos e a acumulação de água nas zonas ribeirinhas e em vias municipais e nacionais do distrito.

Em Santarém, permanecem submersas a Estrada Nacional (EN) 365-4 na Ponte de Alcaides, a Ponte do Celeiro, a Ponte do Alviela (EN365) entre Pombalinho e Vale de Figueira e a Estrada do Campo (Estrada Municipal -- EM 1348) em Vale de Figueira, além do cais da ribeira de Santarém.

Há ainda cortes e dificuldades em Pernes, com a Estrada do Livramento e a Ponte da Ribeira de Pernes submersas, bem como registo de cedência de talude na estrada de acesso ao centro histórico pela zona de Alfange.

No Cartaxo, estão inundadas a EN114-2, entre Setil e a ponte do Reguengo, e a EN3-2 entre Reguengo e Valada, além de troços municipais como a EM587 (Lance das Três Pontas--Vale de Santarém).

Em Salvaterra de Magos, há submersões na Estrada do Paúl entre Marinhais e Foros de Salvaterra e noutros arruamentos entre Escaroupim e a Estrada dos Toiros.

Em Golegã, além de campos agrícolas inundados nas freguesias da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, a EM572 (São Caetano--Quinta da Cardiga--Vila Nova da Barquinha) tem uma ponte em risco de colapso.

Em Vila Nova da Barquinha, o cais do Almourol e o parque ribeirinho estão interditados e há condicionamentos na EN3 entre os cruzamentos da praia do Ribatejo e da Fonte Santa.

Em Alpiarça, estão cortadas a EN368 (Alpiarça--Tapada) e a EM1391, mantendo-se interditados outros troços usados como alternativa.

Em declarações à agência Lusa, o segundo comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Rodrigo Bertelo, afirmou que a última madrugada foi "um pouco mais calma" na Lezíria do Tejo, depois de a chuva e o vento terem abrandado, embora persistam várias situações ainda em resolução devido ao mau tempo registado na quarta-feira.

O comandante explicou que, entre a madrugada de hoje e a anterior, se registaram "cerca de 250 ocorrências", incluindo limpezas de via, salvamentos aquáticos, quedas de árvores, movimentos de massa, inundações e quedas de estruturas, sublinhando que os dados ainda estão a ser atualizados.

Entre as situações mais recentes, o comandante revelou que o tabuleiro da antiga Ponte da Escusa, no concelho de Coruche, "abateu e caiu ao rio", depois de já se encontrar encerrado, acrescentando que o desvio alternativo usado pela população ficou igualmente submerso.

O responsável confirmou ainda danos no complexo desportivo de Rio Maior, uma fuga de gás no Centro de Saúde de Rio Maior e um incidente com libertação de hipoclorito de sódio no Porto Alto, em Samora Correia, motivado pela queda de uma estrutura.

Sobre os concelhos mais afetados da Lezíria do Tejo, o comandante destacou Santarém, com 87 ocorrências, seguido de Almeirim, com 29, e Benavente, com 27, mantendo-se os restantes concelhos com cerca de duas dezenas de situações cada.