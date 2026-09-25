Mais de 70 concelhos em perigo máximo de incêndio no Norte, Centro e Algarve

Em causa estão mais de 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou também mais de 90 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Aveiro, Porto, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até terça-feira.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, descida de temperatura, em especial da máxima no Norte e Centro, e subida no Algarve.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Braga) e os 21 (Portalegre) e as máximas entre os 20 graus (Aveiro) e os 36 graus (Évora).