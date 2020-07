Mais de 70 ocorrências. Trovoada e chuva estendem-se da Grande Lisboa ao Centro

Os trovões foram muitas vezes acompanhados de períodos curtos de chuva forte. As trovoadas tiveram o seu início na zona da Península de Setúbal e avançaram em direção a norte.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citada pela Lusa, adiantou que a Região Centro do país foi a mais afetada, com 16 ignições de incêndio em Castelo Branco. Registaram-se ainda oito em Santarém, cinco em Lisboa e outras cinco em Setúbal., detalhou o comandante Carlos Pereira.





A instabilidade meteorológica deverá manter-se ao longo desta terça-feira com chuva, vento e uma ligeira descida da temperatura, segundo as precisões meteorológicas.

Aviso amarelo

Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente, 12 deles também por causa da trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.





O alerta de tempo quente, para todos os distritos, mantém-se até ao início da noite desta terça-feira.