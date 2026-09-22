Mais de 80 concelhos de nove distritos em perigo máximo

Em causa estão mais de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também quase todos os concelhos de todos os distritos do continente em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até domingo.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Braga, Aveiro, Coimbra, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria e Porto até às 18:00 de hoje, Viseu, Évora, Castelo Branco e Portalegre até às 18:00 de quarta-feira e Bragança, Guarda e Vila Real até às 05.00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para condições favoráveis à ocorrência de incêndios rurais nos próximos dias em todo o país, sobretudo nas regiões do interior, mantendo o estado de prontidão no nível III.

"Vai existir vento forte, não existe recuperação noturna, uma vez que as noites estão bastante quentes e com fraca humanidade, o que dificulta muito a extinção dos incêndios e colabora para que progridam com maior velocidade", afirmou o adjunto de operações da Proteção Civil, Carlos Mata.

Numa conferência de imprensa realizada na sede da sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, Carlos Mata adiantou que o estado de prontidão especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro mantém-se, por isso, no nível III em todo o país, ainda que as regiões do interior sejam as mais vulneráveis.

Tratando-se de um nível intermédio/alto de alerta, o nível III determina o reforço de meios e a prontidão reforçada das equipas de socorro e operacionais para intervenção iminente ou resposta a situações de catástrofe, numa escala com quatro níveis progressivos.