Mais de 80% dos jornalistas em Portugal sem formação em Inteligência Artificial

Ainda de acordo com o estudo, apenas uma pequena minoria (11,9 por cento) dos órgãos de comunicação social têm colaborações ativas com universidades ou centros de investigação.



O estudo é apresentado esta segunda-feira na Fundação Calouste Gulbenkian. É o primeiro trabalho de âmbito nacional para a avaliar a adoção de IA nos media portugueses.Numa altura em que as tecnologias de IA estão a transformar a produção e circulação de informação a uma velocidade sem precedentes, o. Contudo, quase 65 por cento acreditam que a IA vai agravar a disseminação de desinformação e quase metade (48 por cento) antecipam impactos negativos na ética e deontologia profissional.Neste sentido,, entre outras.O estudo foi coordenado pela Universidade Nova de Lisboa e contou com a colaboração da Universidade do Minho, da Universidade Católica Portuguesa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade Europeia, da Universidade da Beira Interior, da Universidade de Coimbra, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.O documento que é apresentado nesta segunda-feira na Fundação Gulbenkian - entidade financiadora do projeto através através do- pretende servir de base para a definição de políticas públicas e estratégias editoriais que garantam que a integração da IA nas redações decorre de forma ética, transparente e orientada para o interesse público.