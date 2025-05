Mais de 80 operacionais e dois meios aéreos combatem chamas em Beja

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o incêndio, que está a consumir uma zona de povoamento e pasto na freguesia rural de Cabeça Gorda, no concelho de Beja, foi dado pelas 12:44.

A mesma fonte indicou que o incêndio tem nesta altura duas frentes ativas.

A Proteção Civil indica ainda que o incêndio está a lavrar junto à povoação, mas não há nesta altura casas em risco.

As chamas estão a ser combatidas por 81 operacionais, auxiliados por 27 viaturas e dois meios aéreos.