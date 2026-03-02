Mais de 80 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

De acordo com a informação disponibilizada pela ANA, consultada pela agência Lusa às 17:30, foram canceladas 43 chegadas e 42 partidas.

Algumas ligações chegaram a acontecer, mas divergiram, e outras foram canceladas previamente pelas companhias aéreas.

Desde a manhã de hoje, aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo 10 aviões e partiram 13 aeronaves.

A ANA alerta que "as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias", pedindo aos passageiros que contactem a companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira está a ser afetada pela depressão Regina, que se centrará na terça-feira na zona leste da ilha e que na quarta-feira se deslocará gradualmente para sudeste.

Na terça-feira, o vento irá intensificar-se, soprando de norte/noroeste, com rajadas até 95 quilómetros/hora (km/h), ou até 120 km/h nas terras altas da ilha, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da manhã de quarta-feira.

Espera-se também a ocorrência de aguaceiros que serão ocasionalmente de granizo, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que serão de neve acima dos 1.500 metros de altitude na terça-feira.

Devido a esta situação, já foram emitidos avisos laranja de rajada e de agitação marítima e amarelo de neve, que irão ser atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo (o menos grave) sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.