Mais de 850 mil clientes sem energia elétrica pelas 7h00

Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam às 7h00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.

"Verificámos um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 6h00 da manhã e neste momento estão cerca de 855 mil clientes sem energia, sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal", adianta a E-Redes numa nota enviada à Lusa.