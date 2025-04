Mais de 8.600 doentes oncológicos continuam à espera de primeira consulta

O presidente da Liga, Vítor Veloso, fala de um problema que se arrasta há demasiados anos. E avisa que a demora pode comprometer o tratamento e cura dos doentes oncológicos.A Liga Portuguesa Contra o Cancro diz que é preciso perceber o que está na origem dos atrasos para primeiras consultas e se for necessário penalizar as unidades de saúde.Os tempos máximos para a realização da primeira consulta são de sete dias para os casos muito prioritários, de 15 dias para os prioritários e de 30 dias para os normais.No início deste mês, a Entidade Reguladora da Saúde já tinha avançado que no segundo semestre de 2024, quase 80 por cento dos doentes oncológicos ultrapassaram os prazos máximos previstos para a realização da primeira consulta.Num comunicado para assinalar o Dia Europeu dos Direitos dos Doentes, que se assinala amanhã, a Liga Contra o Cancro pede soluções para um problema que se arrasta há vários anos.