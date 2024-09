Mais de 90 concelhos de dez distritos do continente em perigo máximo de incêndio

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado de incêndio cerca de 65 concelhos dos concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As previsões meteorológicas para hoje são de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas na região Sul, em especial durante a tarde. o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, rodando para noroeste no litoral oeste durante a tarde, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas das regiões Norte e Centro a partir do final da tarde.

Prevê-se uma pequena subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 35º Celsius em Évora e os 27º em Sagres.