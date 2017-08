Mais de cem dinossauros começam a ser montados no futuro Dino Parque da Lourinhã

Lusa 29 Ago, 2017, 18:07 | País

A empresa Parque dos Dinossauros da Lourinhã, com capitais alemães, detentora do projeto, informou em nota de imprensa que 13 camiões partiram hoje da Alemanha e deverão chegar na segunda-feira à Lourinhã, com modelos de dinossauros.

Entre eles, encontram-se o herbívoro `diplodocus`, com mais de 20 metros, o carnívoro bípede `torvosaurus` (oito metros), do Jurássico Superior, há cerca de 150 milhões de anos, o terópode `neovenator` (seis metros) ou o herbívoro `parasaurolophus` (oito metros), do Cretáceo, entre os 145 e os 66 milhões de anos.

A montagem dos animais, que vão ficar expostos no jardim do Parque dos Dinossauros a partir de 2018, data em que está prevista a inauguração, decorre entre segunda-feira e dia 08 de setembro no recinto das obras.

O Dino Parque será o maior museu ao ar livre de Portugal e um dos maiores parques temáticos de dinossauros da Europa, que vai mostrar mais de 120 modelos de dinossauros à escala real.

O espaço ao ar livre vai ter quatro percursos distintos, correspondentes a quatro diferentes períodos - Devoniano, Triássico, Jurássico e Cretáceo - conduzindo os visitantes a uma viagem de milhões de anos.

O Dino Parque vai ocupar, na primeira fase, dez dos 30 hectares do terreno onde funcionou a antiga lixeira municipal.

O investimento de 3,5 milhões de euros contempla a construção de um edifício com área de exposição de achados paleontológicos, loja e laboratório de preparação de fósseis e de um parque ao ar livre, onde os modelos de dinossauros vão ficar expostos.

O parque deverá receber por ano 200 mil visitantes, número muito superior ao do atual museu (25 a 30 mil pessoas), onde a exiguidade do espaço impede a exposição de todo o espólio já encontrado.

Numa fase inicial, o projeto vai criar 20 novos postos de trabalho.

Para promover a `Capital dos Dinossauros` e anunciar a chegada do Dino Parque, os promotores e a câmara municipal colocaram este ano 18 modelos de dinossauros espalhados pelas ruas da Lourinhã.

Nas últimas décadas, os paleontólogos descobriram fósseis de dinossauros, pertencentes a várias espécies, e o maior ninho dos dinossauros com os mais antigos embriões até então encontrados, que colocam a Lourinhã na rota mundial da paleontologia.