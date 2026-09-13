País
Mais de dois mil professores meteram baixa na última semana
As aulas começam esta semana para a maioria dos alunos do primeiro ao nono anos. Foram colocados cerca de 20 mil professores, mas há muitos horários por preencher.
Foto: Nuno Patrício - RTP
Fernando Alexandre afirmou que o sistema só vai responder com colocações diárias a partir de dia 18.
Lisboa e Setúbal são as zonas com mais falhas.
Para os sindicatos, as horas extraordinária não resolvem a falta de professores, desde logo no primeiro ciclo.