Mais de dois mil professores meteram baixa na última semana

Foto: Nuno Patrício - RTP

O ministro da Educação avançou que, só na última semana, dois mil professores meteram baixa médica. A Fenprof e FNE garantem que não são mais do que noutras profissões.



Fernando Alexandre afirmou que o sistema só vai responder com colocações diárias a partir de dia 18.



Lisboa e Setúbal são as zonas com mais falhas.



Para os sindicatos, as horas extraordinária não resolvem a falta de professores, desde logo no primeiro ciclo.