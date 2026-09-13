Mais de dois mil professores meteram baixa na última semana

Mais de dois mil professores meteram baixa na última semana

As aulas começam esta semana para a maioria dos alunos do primeiro ao nono anos. Foram colocados cerca de 20 mil professores, mas há muitos horários por preencher.

RTP /

Foto: Nuno Patrício - RTP

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O ministro da Educação avançou que, só na última semana, dois mil professores meteram baixa médica. A Fenprof e FNE garantem que não são mais do que noutras profissões.

Fernando Alexandre afirmou que o sistema só vai responder com colocações diárias a partir de dia 18.

Lisboa e Setúbal são as zonas com mais falhas.

Para os sindicatos, as horas extraordinária não resolvem a falta de professores, desde logo no primeiro ciclo.
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