Mais de meio milhão de pessoas não foram chamadas para rastreios ao cancro no ano passado

O coordenador do Programa Oncológico Nacional admite que a pandemia "pulverizou" diagnósticos precoces. Segundo jornal Público, o rastreios do cancro da mama, cólon e reto, e colo do útero são os mais atingidos, mas também as cirurgias oncológicas com mais de 5.800 pessoas em espera no final do ano passado.